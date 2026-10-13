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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الكهف، الآية 95
الكهف
٩٥
٩٥:١٨
قال ما مكني فيه ربي خير فاعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما ٩٥
قَالَ مَا مَكَّنِّى فِيهِ رَبِّى خَيْرٌۭ فَأَعِينُونِى بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ٩٥
قَالَ
ﳈ
مَا
ﳉ
مَكَّنِّي
ﳊ
فِيهِ
ﳋ
رَبِّي
ﳌ
خَيۡرٞ
ﳍ
فَأَعِينُونِي
ﳎ
بِقُوَّةٍ
ﳏ
أَجۡعَلۡ
ﳐ
بَيۡنَكُمۡ
ﳑ
وَبَيۡنَهُمۡ
ﳒ
رَدۡمًا
ﳓ
٩٥
ﳔ
قال ذو القرنين:
ما أعطانيه ربي من الملك والتمكين خير لي مِن مالكم، فأعينوني بقوة منكم أجعل بينكم وبينهم سدًا.
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