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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الكهف، الآية 94
الكهف
٩٤
٩٤:١٨
قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا ٩٤
قَالُوا۟ يَـٰذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّۭا ٩٤
قَالُواْ
ﲴ
يَٰذَا
ﲵ
ٱلۡقَرۡنَيۡنِ
ﲶ
إِنَّ
ﲷ
يَأۡجُوجَ
ﲸ
وَمَأۡجُوجَ
ﲹ
مُفۡسِدُونَ
ﲺ
فِي
ﲻ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲼ
فَهَلۡ
ﲽ
نَجۡعَلُ
ﲾ
لَكَ
ﲿ
خَرۡجًا
ﳀ
عَلَىٰٓ
ﳁ
أَن
ﳂ
تَجۡعَلَ
ﳃ
بَيۡنَنَا
ﳄ
وَبَيۡنَهُمۡ
ﳅ
سَدّٗا
ﳆ
٩٤
ﳇ
قالوا يا ذا القرنين:
إنَّ يأجوج ومأجوج -وهما أمَّتان عظيمتان من بني آدم- مفسدون في الأرض بإهلاك الحرث والنسل، فهل نجعل لك أجرًا، ونجمع لك مالا على أن تجعل بيننا وبينهم حاجزًا يحول بيننا وبينهم؟
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