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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الكهف، الآية 81
الكهف
٨١
٨١:١٨
فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحما ٨١
فَأَرَدْنَآ أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًۭا مِّنْهُ زَكَوٰةًۭ وَأَقْرَبَ رُحْمًۭا ٨١
فَأَرَدۡنَآ
ﲠ
أَن
ﲡ
يُبۡدِلَهُمَا
ﲢ
رَبُّهُمَا
ﲣ
خَيۡرٗا
ﲤ
مِّنۡهُ
ﲥ
زَكَوٰةٗ
ﲦ
وَأَقۡرَبَ
ﲧ
رُحۡمٗا
ﲨ
٨١
ﲩ
فأردنا أن يُبْدِل الله أبويه بمن هو خير منه صلاحًا ودينًا وبرًا بهما.
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