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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الكهف، الآية 78
الكهف
٧٨
٧٨:١٨
قال هاذا فراق بيني وبينك سانبيك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا ٧٨
قَالَ هَـٰذَا فِرَاقُ بَيْنِى وَبَيْنِكَ ۚ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا ٧٨
قَالَ
ﱵ
هَٰذَا
ﱶ
فِرَاقُ
ﱷ
بَيۡنِي
ﱸ
وَبَيۡنِكَۚ
ﱹﱺ
سَأُنَبِّئُكَ
ﱻ
بِتَأۡوِيلِ
ﱼ
مَا
ﱽ
لَمۡ
ﱾ
تَسۡتَطِع
ﱿ
عَّلَيۡهِ
ﲀ
صَبۡرًا
ﲁ
٧٨
ﲂ
قال الخَضِر لموسى:
هذا وقت الفراق بيني وبينك، سأخبرك بما أنكرت عليَّ من أفعالي التي فعلتها، والتي لم تستطع صبرًا على ترك السؤال عنها والإنكار عليَّ فيها.
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