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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الكهف، الآية 75
الكهف
٧٥
٧٥:١٨
۞ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا ٧٥
۞ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِىَ صَبْرًۭا ٧٥
۞ قَالَ
ﱁ ﱂ
أَلَمۡ
ﱃ
أَقُل
ﱄ
لَّكَ
ﱅ
إِنَّكَ
ﱆ
لَن
ﱇ
تَسۡتَطِيعَ
ﱈ
مَعِيَ
ﱉ
صَبۡرٗا
ﱊ
٧٥
ﱋ
قال الخَضِر لموسى معاتبًا ومذكرًا:
ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرًا على ما ترى من أفعالي مما لم تحط به خُبْرًا؟
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