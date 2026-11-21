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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الكهف، الآية 74
الكهف
٧٤
٧٤:١٨
فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جيت شييا نكرا ٧٤
فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَا لَقِيَا غُلَـٰمًۭا فَقَتَلَهُۥ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًۭا زَكِيَّةًۢ بِغَيْرِ نَفْسٍۢ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْـًۭٔا نُّكْرًۭا ٧٤
فَٱنطَلَقَا
ﳕ
حَتَّىٰٓ
ﳖ
إِذَا
ﳗ
لَقِيَا
ﳘ
غُلَٰمٗا
ﳙ
فَقَتَلَهُۥ
ﳚ
قَالَ
ﳛ
أَقَتَلۡتَ
ﳜ
نَفۡسٗا
ﳝ
زَكِيَّةَۢ
ﳞ
بِغَيۡرِ
ﳟ
نَفۡسٖ
ﳠ
لَّقَدۡ
ﳡ
جِئۡتَ
ﳢ
شَيۡـٔٗا
ﳣ
نُّكۡرٗا
ﳤ
٧٤
ﳥ
فقبل الخَضِر عذره، ثم خرجا من السفينة، فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصرا غلامًا يلعب مع الغلمان، فقتله الخَضِر،
فأنكر موسى عليه وقال:
كيف قتلت نفسًا طاهرة لم تبلغ حدَّ التكليف، ولم تقتل نفسًا، حتى تستحق القتل بها؟ لقد فَعَلْتَ أمرًا منكرًا عظيمًا.
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