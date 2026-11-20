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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الكهف، الآية 63
الكهف
٦٣
٦٣:١٨
قال ارايت اذ اوينا الى الصخرة فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا ٦٣
قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّى نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنسَىٰنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَـٰنُ أَنْ أَذْكُرَهُۥ ۚ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُۥ فِى ٱلْبَحْرِ عَجَبًۭا ٦٣
قَالَ
ﱎ
أَرَءَيۡتَ
ﱏ
إِذۡ
ﱐ
أَوَيۡنَآ
ﱑ
إِلَى
ﱒ
ٱلصَّخۡرَةِ
ﱓ
فَإِنِّي
ﱔ
نَسِيتُ
ﱕ
ٱلۡحُوتَ
ﱖ
وَمَآ
ﱗ
أَنسَىٰنِيهُ
ﱘ
إِلَّا
ﱙ
ٱلشَّيۡطَٰنُ
ﱚ
أَنۡ
ﱛ
أَذۡكُرَهُۥۚ
ﱜﱝ
وَٱتَّخَذَ
ﱞ
سَبِيلَهُۥ
ﱟ
فِي
ﱠ
ٱلۡبَحۡرِ
ﱡ
عَجَبٗا
ﱢ
٦٣
ﱣ
قال له خادمه:
أتذكر حين لجأنا إلى الصخرة التي استرحنا عندها؟ فإني نسيت أن أخبرك ما كان من الحوت، وما أنساني أن أذكر ذلك لك إلا الشيطان، فإن الحوت الميت دبَّتْ فيه الحياة، وقفز في البحر، واتخذ له فيه طريقًا، وكان أمره مما يُعْجَبُ منه.
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