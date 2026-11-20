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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الكهف، الآية 61
الكهف
٦١
٦١:١٨
فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا ٦١
فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُۥ فِى ٱلْبَحْرِ سَرَبًۭا ٦١
فَلَمَّا
ﳈ
بَلَغَا
ﳉ
مَجۡمَعَ
ﳊ
بَيۡنِهِمَا
ﳋ
نَسِيَا
ﳌ
حُوتَهُمَا
ﳍ
فَٱتَّخَذَ
ﳎ
سَبِيلَهُۥ
ﳏ
فِي
ﳐ
ٱلۡبَحۡرِ
ﳑ
سَرَبٗا
ﳒ
٦١
ﳓ
وجَدَّا في السَّيْر، فلما وصلا ملتقى البحرين جلسا عند صخرة، ونسيا حوتهما الذي أُمر موسى بأخذه معه قوتًا لهما، وحمله يوشع في مِكْتَل، فإذا الحوت يصبح حيًّا وينحدر في البحر، ويتخذ له فيه طريقًا مفتوحًا.
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