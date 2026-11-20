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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الكهف، الآية 60
الكهف
٦٠
٦٠:١٨
واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا ٦٠
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَىٰهُ لَآ أَبْرَحُ حَتَّىٰٓ أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِىَ حُقُبًۭا ٦٠
وَإِذۡ
ﲺ
قَالَ
ﲻ
مُوسَىٰ
ﲼ
لِفَتَىٰهُ
ﲽ
لَآ
ﲾ
أَبۡرَحُ
ﲿ
حَتَّىٰٓ
ﳀ
أَبۡلُغَ
ﳁ
مَجۡمَعَ
ﳂ
ٱلۡبَحۡرَيۡنِ
ﳃ
أَوۡ
ﳄ
أَمۡضِيَ
ﳅ
حُقُبٗا
ﳆ
٦٠
ﳇ
واذكر حين قال موسى لخادمه يوشع بن نون:
لا أزال أتابع السير حتى أصل إلى ملتقى البحرين، أو أسير زمنًا طويلا حتى أصل إلى العبد الصالح؛ لأتعلم منه ما ليس عندي من العلم.
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