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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الكهف، الآية 6
الكهف
٦
٦:١٨
فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يومنوا بهاذا الحديث اسفا ٦
فَلَعَلَّكَ بَـٰخِعٌۭ نَّفْسَكَ عَلَىٰٓ ءَاثَـٰرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا۟ بِهَـٰذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ٦
فَلَعَلَّكَ
ﱔ
بَٰخِعٞ
ﱕ
نَّفۡسَكَ
ﱖ
عَلَىٰٓ
ﱗ
ءَاثَٰرِهِمۡ
ﱘ
إِن
ﱙ
لَّمۡ
ﱚ
يُؤۡمِنُواْ
ﱛ
بِهَٰذَا
ﱜ
ٱلۡحَدِيثِ
ﱝ
أَسَفًا
ﱞ
٦
ﱟ
فلعلك -أيها الرسول- مُهْلِك نفسك غمًّا وحزنًا على أثر تولِّي قومك وإعراضهم عنك، إن لم يصدِّقوا بهذا القرآن ويعملوا به.
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