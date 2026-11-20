تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الكهف، الآية 58
الكهف
٥٨
٥٨:١٨
وربك الغفور ذو الرحمة لو يواخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه مويلا ٥٨
وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ۖ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا۟ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ ۚ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌۭ لَّن يَجِدُوا۟ مِن دُونِهِۦ مَوْئِلًۭا ٥٨
وَرَبُّكَ
ﲛ
ٱلۡغَفُورُ
ﲜ
ذُو
ﲝ
ٱلرَّحۡمَةِۖ
ﲞﲟ
لَوۡ
ﲠ
يُؤَاخِذُهُم
ﲡ
بِمَا
ﲢ
كَسَبُواْ
ﲣ
لَعَجَّلَ
ﲤ
لَهُمُ
ﲥ
ٱلۡعَذَابَۚ
ﲦﲧ
بَل
ﲨ
لَّهُم
ﲩ
مَّوۡعِدٞ
ﲪ
لَّن
ﲫ
يَجِدُواْ
ﲬ
مِن
ﲭ
دُونِهِۦ
ﲮ
مَوۡئِلٗا
ﲯ
٥٨
ﲰ
وربك الغفور لذنوب عباده إذا تابوا، ذو الرحمة بهم، لو يعاقب هؤلاء المعرضين عن آياته بما كسبوا من الذنوب والآثام لعجَّل لهم العذاب، ولكنه تعالى حليم لا يعجل بالعقوبة، بل لهم موعد يجازون فيه بأعمالهم، لا مندوحة لهم عنه ولا محيد.
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid غير متوفر لهذه الآية حاليًا.