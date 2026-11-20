تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الكهف، الآية 55
الكهف
٥٥
٥٥:١٨
وما منع الناس ان يومنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تاتيهم سنة الاولين او ياتيهم العذاب قبلا ٥٥
وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓا۟ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّهُمْ إِلَّآ أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًۭا ٥٥
وَمَا
ﱑ
مَنَعَ
ﱒ
ٱلنَّاسَ
ﱓ
أَن
ﱔ
يُؤۡمِنُوٓاْ
ﱕ
إِذۡ
ﱖ
جَآءَهُمُ
ﱗ
ٱلۡهُدَىٰ
ﱘ
وَيَسۡتَغۡفِرُواْ
ﱙ
رَبَّهُمۡ
ﱚ
إِلَّآ
ﱛ
أَن
ﱜ
تَأۡتِيَهُمۡ
ﱝ
سُنَّةُ
ﱞ
ٱلۡأَوَّلِينَ
ﱟ
أَوۡ
ﱠ
يَأۡتِيَهُمُ
ﱡ
ٱلۡعَذَابُ
ﱢ
قُبُلٗا
ﱣ
٥٥
ﱤ
وما منع الناس من الإيمان -حين جاءهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ومعه القرآن-، واستغفار ربهم طالبين عفوه عنهم، إلا تحدِّيهم للرسول، وطلبهم أن تصيبهم سنة الله في إهلاك السابقين عليهم، أو يصيبهم عذاب الله عِيانًا.
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid غير متوفر لهذه الآية حاليًا.