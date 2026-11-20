Что удержало людей от правой веры после того, как они получили божественное руководство, благодаря которому они научились отличать правду ото лжи, а прямой путь - от заблуждения? Аллах ниспослал людям доказательства и разъяснил им истину, и если они отказались уверовать, то это было результатом их несправедливости и неприязни к истине. Посему им остается ждать своей участи, которая не будет отличаться от участи их предшественников, потому что Аллах поступает со Своими рабами одинаково справедливо. Если они отказываются уверовать, то наказание либо постигает их в мирской жизни, либо открыто предстает пред их очами. Пусть же неверные устрашатся этой участи и раскаются в собственном неверии до того, как на них падет наказание, от которого они не найдут спасения.