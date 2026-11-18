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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الكهف، الآية 5
الكهف
٥
٥:١٨
ما لهم به من علم ولا لابايهم كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا ٥
مَّا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍۢ وَلَا لِـَٔابَآئِهِمْ ۚ كَبُرَتْ كَلِمَةًۭ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَٰهِهِمْ ۚ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًۭا ٥
مَّا
ﱁ
لَهُم
ﱂ
بِهِۦ
ﱃ
مِنۡ
ﱄ
عِلۡمٖ
ﱅ
وَلَا
ﱆ
لِأٓبَآئِهِمۡۚ
ﱇﱈ
كَبُرَتۡ
ﱉ
كَلِمَةٗ
ﱊ
تَخۡرُجُ
ﱋ
مِنۡ
ﱌ
أَفۡوَٰهِهِمۡۚ
ﱍﱎ
إِن
ﱏ
يَقُولُونَ
ﱐ
إِلَّا
ﱑ
كَذِبٗا
ﱒ
٥
ﱓ
ليس عند هؤلاء المشركين شيء من العلم على ما يَدَّعونه لله من اتخاذ الولد، كما لم يكن عند أسلافهم الذين قلَّدوهم، عَظُمت هذه المقالة الشنيعة التي تخرج من أفواههم، ما يقولون إلا قولا كاذبًا.
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