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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الكهف، الآية 45
الكهف
٤٥
٤٥:١٨
واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا ٤٥
وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَـٰهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًۭا تَذْرُوهُ ٱلرِّيَـٰحُ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ مُّقْتَدِرًا ٤٥
وَٱضۡرِبۡ
ﳎ
لَهُم
ﳏ
مَّثَلَ
ﳐ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﳑ
ٱلدُّنۡيَا
ﳒ
كَمَآءٍ
ﳓ
أَنزَلۡنَٰهُ
ﳔ
مِنَ
ﳕ
ٱلسَّمَآءِ
ﳖ
فَٱخۡتَلَطَ
ﳗ
بِهِۦ
ﳘ
نَبَاتُ
ﳙ
ٱلۡأَرۡضِ
ﳚ
فَأَصۡبَحَ
ﳛ
هَشِيمٗا
ﳜ
تَذۡرُوهُ
ﳝ
ٱلرِّيَٰحُۗ
ﳞﳟ
وَكَانَ
ﳠ
ٱللَّهُ
ﳡ
عَلَىٰ
ﳢ
كُلِّ
ﳣ
شَيۡءٖ
ﳤ
مُّقۡتَدِرًا
ﳥ
٤٥
ﳦ
واضرب أيها الرسول للناس -وبخاصة ذوو الكِبْر منهم - صفة الدنيا التي اغترُّوا بها في بهجتها وسرعة زوالها، فهي كماء أنزله الله من السماء فخرج به النبات بإذنه، وصار مُخْضرًّا، وما هي إلا مدة يسيرة حتى صار هذا النبات يابسًا متكسرًا تنسفه الرياح إلى كل جهة. وكان الله على كل شيء مقتدرًا،
أي:
ذا قدرة عظيمة على كل شيء.
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