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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الكهف، الآية 44
الكهف
٤٤
٤٤:١٨
هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا ٤٤
هُنَالِكَ ٱلْوَلَـٰيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ ۚ هُوَ خَيْرٌۭ ثَوَابًۭا وَخَيْرٌ عُقْبًۭا ٤٤
هُنَالِكَ
ﳃ
ٱلۡوَلَٰيَةُ
ﳄ
لِلَّهِ
ﳅ
ٱلۡحَقِّۚ
ﳆﳇ
هُوَ
ﳈ
خَيۡرٞ
ﳉ
ثَوَابٗا
ﳊ
وَخَيۡرٌ
ﳋ
عُقۡبٗا
ﳌ
٤٤
ﳍ
في مثل هذه الشدائد تكون الولاية والنصرة لله الحق، هو خير جزاءً، وخير عاقبة لمن تولاهم من عباده المؤمنين.
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