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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الكهف، الآية 42
الكهف
٤٢
٤٢:١٨
واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا ٤٢
وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِۦ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَآ أَنفَقَ فِيهَا وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَـٰلَيْتَنِى لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّىٓ أَحَدًۭا ٤٢
وَأُحِيطَ
ﲣ
بِثَمَرِهِۦ
ﲤ
فَأَصۡبَحَ
ﲥ
يُقَلِّبُ
ﲦ
كَفَّيۡهِ
ﲧ
عَلَىٰ
ﲨ
مَآ
ﲩ
أَنفَقَ
ﲪ
فِيهَا
ﲫ
وَهِيَ
ﲬ
خَاوِيَةٌ
ﲭ
عَلَىٰ
ﲮ
عُرُوشِهَا
ﲯ
وَيَقُولُ
ﲰ
يَٰلَيۡتَنِي
ﲱ
لَمۡ
ﲲ
أُشۡرِكۡ
ﲳ
بِرَبِّيٓ
ﲴ
أَحَدٗا
ﲵ
٤٢
ﲶ
وتحَقَّقَ ما قاله المؤمن، ووقع الدمار بالحديقة، فهلك كل ما فيها، فصار الكافر يُقَلِّب كفيه حسرةً وندامة على ما أنفق فيها، وهي خاوية قد سقط بعضها على بعض،
ويقول:
يا ليتني عرفت نِعَمَ الله وقدرته فلم أشرك به أحدًا. وهذا ندم منه حين لا ينفعه الندم.
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