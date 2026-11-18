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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الكهف، الآية 40
الكهف
٤٠
٤٠:١٨
فعسى ربي ان يوتين خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا ٤٠
فَعَسَىٰ رَبِّىٓ أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًۭا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًۭا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًۭا زَلَقًا ٤٠
فَعَسَىٰ
ﲊ
رَبِّيٓ
ﲋ
أَن
ﲌ
يُؤۡتِيَنِ
ﲍ
خَيۡرٗا
ﲎ
مِّن
ﲏ
جَنَّتِكَ
ﲐ
وَيُرۡسِلَ
ﲑ
عَلَيۡهَا
ﲒ
حُسۡبَانٗا
ﲓ
مِّنَ
ﲔ
ٱلسَّمَآءِ
ﲕ
فَتُصۡبِحَ
ﲖ
صَعِيدٗا
ﲗ
زَلَقًا
ﲘ
٤٠
ﲙ
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