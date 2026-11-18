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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الكهف، الآية 38
الكهف
٣٨
٣٨:١٨
لاكنا هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا ٣٨
لَّـٰكِنَّا۠ هُوَ ٱللَّهُ رَبِّى وَلَآ أُشْرِكُ بِرَبِّىٓ أَحَدًۭا ٣٨
لَّٰكِنَّا۠
ﱬ
هُوَ
ﱭ
ٱللَّهُ
ﱮ
رَبِّي
ﱯ
وَلَآ
ﱰ
أُشۡرِكُ
ﱱ
بِرَبِّيٓ
ﱲ
أَحَدٗا
ﱳ
٣٨
ﱴ
لكن أنا لا أقول بمقالتك الدالة على كفرك،
وإنما أقول:
المنعم المتفضل هو الله ربي وحده، ولا أشرك في عبادتي له أحدًا غيره.
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