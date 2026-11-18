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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الكهف، الآية 36
الكهف
٣٦
٣٦:١٨
وما اظن الساعة قايمة ولين رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا ٣٦
وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآئِمَةًۭ وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّى لَأَجِدَنَّ خَيْرًۭا مِّنْهَا مُنقَلَبًۭا ٣٦
وَمَآ
ﱎ
أَظُنُّ
ﱏ
ٱلسَّاعَةَ
ﱐ
قَآئِمَةٗ
ﱑ
وَلَئِن
ﱒ
رُّدِدتُّ
ﱓ
إِلَىٰ
ﱔ
رَبِّي
ﱕ
لَأَجِدَنَّ
ﱖ
خَيۡرٗا
ﱗ
مِّنۡهَا
ﱘ
مُنقَلَبٗا
ﱙ
٣٦
ﱚ
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