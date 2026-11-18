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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الكهف، الآية 35
الكهف
٣٥
٣٥:١٨
ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هاذه ابدا ٣٥
وَدَخَلَ جَنَّتَهُۥ وَهُوَ ظَالِمٌۭ لِّنَفْسِهِۦ قَالَ مَآ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَـٰذِهِۦٓ أَبَدًۭا ٣٥
وَدَخَلَ
ﱁ
جَنَّتَهُۥ
ﱂ
وَهُوَ
ﱃ
ظَالِمٞ
ﱄ
لِّنَفۡسِهِۦ
ﱅ
قَالَ
ﱆ
مَآ
ﱇ
أَظُنُّ
ﱈ
أَن
ﱉ
تَبِيدَ
ﱊ
هَٰذِهِۦٓ
ﱋ
أَبَدٗا
ﱌ
٣٥
ﱍ
ودخل حديقته، وهو ظالم لنفسه بالكفر بالبعث، وشكه في قيام الساعة،
فأعجبته ثمارها وقال:
ما أعتقد أن تَهْلِك هذه الحديقة مدى الحياة، وما أعتقد أن القيامة واقعة، وإن فُرِضَ وقوعها -كما تزعم أيها المؤمن- ورُجعتُ إلى ربي لأجدنَّ عنده أفضل من هذه الحديقة مرجعًا ومردًا؛ لكرامتي ومنزلتي عنده.
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