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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الكهف، الآية 32
الكهف
٣٢
٣٢:١٨
۞ واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا ٣٢
۞ وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلًۭا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَـٰبٍۢ وَحَفَفْنَـٰهُمَا بِنَخْلٍۢ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًۭا ٣٢
۞ وَٱضۡرِبۡ
ﲮ ﲯ
لَهُم
ﲰ
مَّثَلٗا
ﲱ
رَّجُلَيۡنِ
ﲲ
جَعَلۡنَا
ﲳ
لِأَحَدِهِمَا
ﲴ
جَنَّتَيۡنِ
ﲵ
مِنۡ
ﲶ
أَعۡنَٰبٖ
ﲷ
وَحَفَفۡنَٰهُمَا
ﲸ
بِنَخۡلٖ
ﲹ
وَجَعَلۡنَا
ﲺ
بَيۡنَهُمَا
ﲻ
زَرۡعٗا
ﲼ
٣٢
ﲽ
واضرب -أيها الرسول-
لكفار قومك مثلا رجلين من الأمم السابقة:
أحدهما مؤمن، والآخر كافر، وقد جعلنا للكافر حديقتين من أعناب، وأحطناهما بنخل كثير، وأنبتنا وسطهما زروعًا مختلفة نافعة.
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