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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الكهف، الآية 31
الكهف
٣١
٣١:١٨
اولايك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكيين فيها على الارايك نعم الثواب وحسنت مرتفقا ٣١
أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمْ جَنَّـٰتُ عَدْنٍۢ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَـٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍۢ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًۭا مِّن سُندُسٍۢ وَإِسْتَبْرَقٍۢ مُّتَّكِـِٔينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ ۚ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًۭا ٣١
أُوْلَٰٓئِكَ
ﲐ
لَهُمۡ
ﲑ
جَنَّٰتُ
ﲒ
عَدۡنٖ
ﲓ
تَجۡرِي
ﲔ
مِن
ﲕ
تَحۡتِهِمُ
ﲖ
ٱلۡأَنۡهَٰرُ
ﲗ
يُحَلَّوۡنَ
ﲘ
فِيهَا
ﲙ
مِنۡ
ﲚ
أَسَاوِرَ
ﲛ
مِن
ﲜ
ذَهَبٖ
ﲝ
وَيَلۡبَسُونَ
ﲞ
ثِيَابًا
ﲟ
خُضۡرٗا
ﲠ
مِّن
ﲡ
سُندُسٖ
ﲢ
وَإِسۡتَبۡرَقٖ
ﲣ
مُّتَّكِـِٔينَ
ﲤ
فِيهَا
ﲥ
عَلَى
ﲦ
ٱلۡأَرَآئِكِۚ
ﲧﲨ
نِعۡمَ
ﲩ
ٱلثَّوَابُ
ﲪ
وَحَسُنَتۡ
ﲫ
مُرۡتَفَقٗا
ﲬ
٣١
ﲭ
أولئك الذين آمنوا لهم جنات يقيمون فيها دائمًا، تجري من تحت غرفهم ومنازلهم الأنهار العذبة، يُزَيَّنون فيها بأساور الذهب، ويَلْبَسون ثيابًا ذات لون أخضر نسجت من رقيق الحرير وغليظه، يتكئون فيها على الأسِرَّة المزدانة بالستائر الجميلة، نِعْمَ الثواب ثوابهم، وحَسُنتِ الجنة منزلا ومكانًا لهم.
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