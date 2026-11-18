{رازاندنەوەی بەهەشتییەكان} [ أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ ] ئهوانه بهههشتیان بۆ ههیه كه شوێنی مانهوهی ههمیشهییه [ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ ] ئاو به ژێر دارو ماڵهكانیاندا ئهڕوات [ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ ] وه بازنی ئاڵتوونیان له دهست ئهكرێت [ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ ] وه پۆشاكی سهوزیش لهبهر ئهكهن له ئاوریشمی تهنك و ناسك و له ئاوریشمی ئهستوورو درهوشاوه [ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ] پاڵیان داوهتهوه لهسهر ئهو شوێنانهی كه بۆیان دانراوه كه جێگای لهسهر ڕاخراوهو بهرزه وهكو جۆلانی [ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا (٣١) ] كه ئهمه باشترین پاداشته كه خوای گهوره پاداشتیان ئهداتهوه وه باشترین شوێنی پاڵدانهوهیشه كه پاڵی لێ ئهدهنهوهو لێى دهمێننهوه.