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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الكهف، الآية 30
الكهف
٣٠
٣٠:١٨
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا ٣٠
إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ٣٠
إِنَّ
ﲃ
ٱلَّذِينَ
ﲄ
ءَامَنُواْ
ﲅ
وَعَمِلُواْ
ﲆ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﲇ
إِنَّا
ﲈ
لَا
ﲉ
نُضِيعُ
ﲊ
أَجۡرَ
ﲋ
مَنۡ
ﲌ
أَحۡسَنَ
ﲍ
عَمَلًا
ﲎ
٣٠
ﲏ
إن الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الأعمال الصالحات لهم أعظم المثوبة، إنا لا نضيع أجورهم، ولا ننقصها على ما أحسنوه من العمل.
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