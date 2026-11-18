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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الكهف، الآية 29
الكهف
٢٩
٢٩:١٨
وقل الحق من ربكم فمن شاء فليومن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بيس الشراب وساءت مرتفقا ٢٩
وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلظَّـٰلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِن يَسْتَغِيثُوا۟ يُغَاثُوا۟ بِمَآءٍۢ كَٱلْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ٢٩
وَقُلِ
ﱢ
ٱلۡحَقُّ
ﱣ
مِن
ﱤ
رَّبِّكُمۡۖ
ﱥﱦ
فَمَن
ﱧ
شَآءَ
ﱨ
فَلۡيُؤۡمِن
ﱩ
وَمَن
ﱪ
شَآءَ
ﱫ
فَلۡيَكۡفُرۡۚ
ﱬﱭ
إِنَّآ
ﱮ
أَعۡتَدۡنَا
ﱯ
لِلظَّٰلِمِينَ
ﱰ
نَارًا
ﱱ
أَحَاطَ
ﱲ
بِهِمۡ
ﱳ
سُرَادِقُهَاۚ
ﱴﱵ
وَإِن
ﱶ
يَسۡتَغِيثُواْ
ﱷ
يُغَاثُواْ
ﱸ
بِمَآءٖ
ﱹ
كَٱلۡمُهۡلِ
ﱺ
يَشۡوِي
ﱻ
ٱلۡوُجُوهَۚ
ﱼﱽ
بِئۡسَ
ﱾ
ٱلشَّرَابُ
ﱿ
وَسَآءَتۡ
ﲀ
مُرۡتَفَقًا
ﲁ
٢٩
ﲂ
وقل لهؤلاء الغافلين:
ما جئتكم به هو الحق من ربكم، فمن أراد منكم أن يصدق ويعمل به، فليفعل فهو خير له، ومن أراد أن يجحد فليفعل، فما ظَلَم إلا نفسه. إنا أعتدنا للكافرين نارًا شديدة أحاط بهم سورها، وإن يستغث هؤلاء الكفار في النار بطلب الماء مِن شدة العطش، يُؤتَ لهم بماء كالزيت العَكِر شديد الحرارة يشوي وجوههم. قَبُح هذا الشراب الذي لا يروي ظمأهم بل يزيده، وقَبُحَتْ النار منزلا لهم ومقامًا. وفي هذا وعيد وتهديد شديد لمن أعرض عن الحق، فلم يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يعمل بمقتضاها.
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