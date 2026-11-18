{گوێڕایەڵی نەكردنی خراپەكاران} [ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ] ئهی محمد - صلى الله عليه وسلم - ئارام بگره لهگهڵ ئهو كهسانهی كه عیبادهتی خوای گهوره ئهكهن به بهیانیان و به ئێواران مهبهستیان ڕووی پیرۆزی خوای گهورهو ڕهزامهندی خوای گهورهیه (هاندانه بۆ خوێندنى زیكرى بهیانیان و ئێواران، وه فهزڵى ئهو كهسانهى بهردهوامن لهسهر ئهو زیكرانه) [ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ] وه تۆ چاو لهوان لامهده بۆ لای جگه لهوان [ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ] كه مهبهستت جوانی ژیانی دونیایهو ئهتهوێ لهگهڵ دهسهڵاتداراندا دابنیشی بۆ ئهوهی كه ئیمان بێنن [ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ] وه گوێڕایهڵی ئهو كهسانه مهكه كه دڵیانمان بێئاگا كردووه له زیكری خۆمان وه شوێن ههواو ئارهزووی خۆیان كهوتوونه [ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (٢٨) ] وه كاری ئهوانیش كهمتهرخهمی و فهوتاندن و نهزانی تیایه، كاتێك كه دهسهڵاتداره كافرهكان به پێغهمبهری خوایان - صلى الله عليه وسلم - وت: ئهم فهقیرو ههژارانه له خۆت دووربخهوه ئێمه لهگهڵتدا دائهنیشین خوای گهوره نههی لێ كرد .