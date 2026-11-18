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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الكهف، الآية 23
الكهف
٢٣
٢٣:١٨
ولا تقولن لشيء اني فاعل ذالك غدا ٢٣
وَلَا تَقُولَنَّ لِشَا۟ىْءٍ إِنِّى فَاعِلٌۭ ذَٰلِكَ غَدًا ٢٣
وَلَا
ﲊ
تَقُولَنَّ
ﲋ
لِشَاْيۡءٍ
ﲌ
إِنِّي
ﲍ
فَاعِلٞ
ﲎ
ذَٰلِكَ
ﲏ
غَدًا
ﲐ
٢٣
ﲑ
ولا تقولنَّ لشيء تعزم على فعله:
إني فاعل ذلك الشيء غدًا إلا أن تُعَلِّق قولك بالمشيئة،
فتقول:
إن شاء الله.
واذكر ربك عند النسيان بقول:
إن شاء الله، وكلما نسيت فاذكر الله; فإن ذِكْرَ الله يُذهِب النسيان،
وقل:
عسى أن يهديني ربي لأقرب الطرق الموصلة إلى الهدى والرشاد.
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