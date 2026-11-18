﴿وَكَذَ ٰلِكَ﴾ كَمَا بَعَثْنَاهُمْ ﴿أَعۡثَرۡنَا﴾ أَطْلَعْنَا ﴿عَلَیۡهِمۡ﴾ قَوْمهمْ وَالْمُؤْمِنِينَ ﴿لِیَعۡلَمُوۤا۟﴾ أَيْ قَوْمهمْ ﴿أَنَّ وَعۡدَ ٱللَّهِ﴾ بِالْبَعْثِ ﴿حَقࣱّ﴾ بِطَرِيقِ أَنَّ الْقَادِر عَلَى إنَامَتهمْ الْمُدَّة الطَّوِيلَة وَإِبْقَائِهِمْ عَلَى حَالهمْ بِلَا غِذَاء قَادِر عَلَى إحْيَاء الْمَوْتَى ﴿وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَیۡبَ﴾ لَا شَكّ ﴿فِیهَاۤ إِذۡ﴾ مَعْمُولٌ لِأَعْثَرْنَا ﴿یَتَنَـٰزَعُونَ﴾ أَيْ الْمُؤْمِنُونَ وَالْكُفَّار ﴿بَیۡنَهُمۡ أَمۡرَهُمۡۖ﴾ أَمْر الْفِتْيَة فِي الْبِنَاء حَوْلهمْ ﴿فَقَالُوا۟﴾ أَيْ الْكُفَّار ﴿ٱبۡنُوا۟ عَلَیۡهِم﴾ أَيْ حَوْلهمْ ﴿بُنۡیَـٰنࣰاۖ﴾ يَسْتُرهُمْ ﴿رَّبُّهُمۡ أَعۡلَمُ بِهِمۡۚ قَالَ ٱلَّذِینَ غَلَبُوا۟ عَلَىٰۤ أَمۡرِهِمۡ﴾ أَمْر الْفِتْيَة وَهُمْ الْمُؤْمِنُونَ ﴿لَنَتَّخِذَنَّ عَلَیۡهِم﴾ حَوْلهمْ ﴿مَّسۡجِدࣰا ٢١﴾ يُصَلَّى فِيهِ وَفُعِلَ ذَلِكَ عَلَى بَاب الكهف