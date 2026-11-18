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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الكهف، الآية 18
الكهف
١٨
١٨:١٨
وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمليت منهم رعبا ١٨
وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًۭا وَهُمْ رُقُودٌۭ ۚ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ ۖ وَكَلْبُهُم بَـٰسِطٌۭ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ ۚ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًۭا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًۭا ١٨
وَتَحۡسَبُهُمۡ
ﱼ
أَيۡقَاظٗا
ﱽ
وَهُمۡ
ﱾ
رُقُودٞۚ
ﱿﲀ
وَنُقَلِّبُهُمۡ
ﲁ
ذَاتَ
ﲂ
ٱلۡيَمِينِ
ﲃ
وَذَاتَ
ﲄ
ٱلشِّمَالِۖ
ﲅﲆ
وَكَلۡبُهُم
ﲇ
بَٰسِطٞ
ﲈ
ذِرَاعَيۡهِ
ﲉ
بِٱلۡوَصِيدِۚ
ﲊﲋ
لَوِ
ﲌ
ٱطَّلَعۡتَ
ﲍ
عَلَيۡهِمۡ
ﲎ
لَوَلَّيۡتَ
ﲏ
مِنۡهُمۡ
ﲐ
فِرَارٗا
ﲑ
وَلَمُلِئۡتَ
ﲒ
مِنۡهُمۡ
ﲓ
رُعۡبٗا
ﲔ
١٨
ﲕ
وتظن -أيها الناظر- أهل الكهف أيقاظًا، وهم في الواقع نيام، ونتعهدهم بالرعاية، فنُقَلِّبهم حال نومهم مرة للجنب الأيمن ومرة للجنب الأيسر؛ لئلا تأكلهم الأرض، وكلبهم الذي صاحَبهم مادٌّ ذراعيه بفناء الكهف، لو عاينتهم لأدبرت عنهم هاربًا، ولَمُلِئَتْ نفسك منهم فزعًا.
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