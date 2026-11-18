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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الكهف، الآية 16
الكهف
١٦
١٦:١٨
واذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيي لكم من امركم مرفقا ١٦
وَإِذِ ٱعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأْوُۥٓا۟ إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِۦ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًۭا ١٦
وَإِذِ
ﱁ
ٱعۡتَزَلۡتُمُوهُمۡ
ﱂ
وَمَا
ﱃ
يَعۡبُدُونَ
ﱄ
إِلَّا
ﱅ
ٱللَّهَ
ﱆ
فَأۡوُۥٓاْ
ﱇ
إِلَى
ﱈ
ٱلۡكَهۡفِ
ﱉ
يَنشُرۡ
ﱊ
لَكُمۡ
ﱋ
رَبُّكُم
ﱌ
مِّن
ﱍ
رَّحۡمَتِهِۦ
ﱎ
وَيُهَيِّئۡ
ﱏ
لَكُم
ﱐ
مِّنۡ
ﱑ
أَمۡرِكُم
ﱒ
مِّرۡفَقٗا
ﱓ
١٦
ﱔ
وحين فارقتم قومكم بدينكم، وتركتم ما يعبدون من الآلهة إلا عبادة الله، فالجؤوا إلى الكهف في الجبل لعبادة ربكم وحده، يَبْسطْ لكم ربكم من رحمته ما يستركم به في الدارين، ويسهل لكم من أمركم ما تنتفعون به في حياتكم من أسباب العيش.
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