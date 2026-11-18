تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الكهف، الآية 13
الكهف
١٣
١٣:١٨
نحن نقص عليك نباهم بالحق انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى ١٣
نَّحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ ۚ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُوا۟ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَـٰهُمْ هُدًۭى ١٣
نَّحۡنُ
ﲡ
نَقُصُّ
ﲢ
عَلَيۡكَ
ﲣ
نَبَأَهُم
ﲤ
بِٱلۡحَقِّۚ
ﲥﲦ
إِنَّهُمۡ
ﲧ
فِتۡيَةٌ
ﲨ
ءَامَنُواْ
ﲩ
بِرَبِّهِمۡ
ﲪ
وَزِدۡنَٰهُمۡ
ﲫ
هُدٗى
ﲬ
١٣
ﲭ
نحن نقصُّ عليك -أيها الرسول- خبرهم بالصدق. إن أصحاب الكهف شُبَّان صدَّقوا ربهم وامتثلوا أمره، وزِدْناهم هدى وثباتًا على الحق.
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid غير متوفر لهذه الآية حاليًا.