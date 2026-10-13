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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الكهف، الآية 110
الكهف
١١٠
١١٠:١٨
قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الاهكم الاه واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا ١١٠
قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌۭ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌۭ وَٰحِدٌۭ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُوا۟ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًۭا صَـٰلِحًۭا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا ١١٠
قُلۡ
ﳓ
إِنَّمَآ
ﳔ
أَنَا۠
ﳕ
بَشَرٞ
ﳖ
مِّثۡلُكُمۡ
ﳗ
يُوحَىٰٓ
ﳘ
إِلَيَّ
ﳙ
أَنَّمَآ
ﳚ
إِلَٰهُكُمۡ
ﳛ
إِلَٰهٞ
ﳜ
وَٰحِدٞۖ
ﳝﳞ
فَمَن
ﳟ
كَانَ
ﳠ
يَرۡجُواْ
ﳡ
لِقَآءَ
ﳢ
رَبِّهِۦ
ﳣ
فَلۡيَعۡمَلۡ
ﳤ
عَمَلٗا
ﳥ
صَٰلِحٗا
ﳦ
وَلَا
ﳧ
يُشۡرِكۡ
ﳨ
بِعِبَادَةِ
ﳩ
رَبِّهِۦٓ
ﳪ
أَحَدَۢا
ﳫ
١١٠
ﳬ
قل -أيها الرسول-
لهؤلاء المشركين:
إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليَّ من ربي أنما إلهكم إله واحد، فمَن كان يخاف عذاب ربه ويرجو ثوابه يوم لقائه، فليعمل عملا صالحًا لربه موافقًا لشرعه، ولا يشرك في العبادة معه أحدًا غيره.
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Tafsir Fathul Majid
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