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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الكهف، الآية 109
الكهف
١٠٩
١٠٩:١٨
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جينا بمثله مددا ١٠٩
قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًۭا لِّكَلِمَـٰتِ رَبِّى لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَـٰتُ رَبِّى وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِۦ مَدَدًۭا ١٠٩
قُل
ﳀ
لَّوۡ
ﳁ
كَانَ
ﳂ
ٱلۡبَحۡرُ
ﳃ
مِدَادٗا
ﳄ
لِّكَلِمَٰتِ
ﳅ
رَبِّي
ﳆ
لَنَفِدَ
ﳇ
ٱلۡبَحۡرُ
ﳈ
قَبۡلَ
ﳉ
أَن
ﳊ
تَنفَدَ
ﳋ
كَلِمَٰتُ
ﳌ
رَبِّي
ﳍ
وَلَوۡ
ﳎ
جِئۡنَا
ﳏ
بِمِثۡلِهِۦ
ﳐ
مَدَدٗا
ﳑ
١٠٩
ﳒ
قل -أيها الرسول-: لو كان ماء البحر حبرًا للأقلام التي يكتب بها كلام الله من علمه وحكمه، وما أوحاه إلى ملائكته ورسله، لنفِد ماء البحر قبل أن تنفد كلمات الله، ولو جئنا بمثل البحر بحارًا أخرى مددًا له. وفي الآية إثبات صفة الكلام لله -تعالى- حقيقة كما يليق بجلاله وكماله.
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