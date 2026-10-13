تفسير تفسير السعدي: سورة الكهف، الآية 106

Их деяния окажутся тщетными, и в День воскресения им не будет отпущено никакого веса. Более того, они будут унижены и опозорены, и причиной этого станут их неверие в Божьи знамения и пренебрежительное отношение к этим знамениям и праведным посланникам. Они насмехались над кораническими откровениями и смеялись над Божьими посланниками, тогда как им было приказано уверовать в них, почитать их надлежащим образом и исправно выполнять каждое их повеление. Однако они поступали наоборот, и посему их деяния пропадут даром, а сами они будут лишены счастья и головой вниз падут в пучину мучительного наказания. После упоминания о печальной участи неверных и совершаемых ими злодеяниях Всевышний Аллах поведал о деяниях и славном уделе правоверных. Всевышний сказал: