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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الكهف، الآية 104
الكهف
١٠٤
١٠٤:١٨
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا ١٠٤
ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ١٠٤
ٱلَّذِينَ
ﲉ
ضَلَّ
ﲊ
سَعۡيُهُمۡ
ﲋ
فِي
ﲌ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﲍ
ٱلدُّنۡيَا
ﲎ
وَهُمۡ
ﲏ
يَحۡسَبُونَ
ﲐ
أَنَّهُمۡ
ﲑ
يُحۡسِنُونَ
ﲒ
صُنۡعًا
ﲓ
١٠٤
ﲔ
إنهم الذين ضلَّ عملهم في الحياة الدنيا -وهم مشركو قومك وغيرهم ممن ضلَّ سواء السبيل، فلم يكن على هدى ولا صواب- وهم يظنون أنهم محسنون في أعمالهم.
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