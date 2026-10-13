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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الكهف، الآية 102
الكهف
١٠٢
١٠٢:١٨
افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا ١٠٢
أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَن يَتَّخِذُوا۟ عِبَادِى مِن دُونِىٓ أَوْلِيَآءَ ۚ إِنَّآ أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَـٰفِرِينَ نُزُلًۭا ١٠٢
أَفَحَسِبَ
ﱳ
ٱلَّذِينَ
ﱴ
كَفَرُوٓاْ
ﱵ
أَن
ﱶ
يَتَّخِذُواْ
ﱷ
عِبَادِي
ﱸ
مِن
ﱹ
دُونِيٓ
ﱺ
أَوۡلِيَآءَۚ
ﱻﱼ
إِنَّآ
ﱽ
أَعۡتَدۡنَا
ﱾ
جَهَنَّمَ
ﱿ
لِلۡكَٰفِرِينَ
ﲀ
نُزُلٗا
ﲁ
١٠٢
ﲂ
أفظن الذين كفروا بي أن يتخذوا عبادي آلهة من غيري؛ ليكونوا أولياء لهم؟ إنا أعتدنا نار جهنم للكافرين منزلا.
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Tafsir Fathul Majid
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