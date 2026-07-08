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الجن
٢١
٢١:٧٢
قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا ٢١
قُلْ إِنِّى لَآ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّۭا وَلَا رَشَدًۭا ٢١
قُلۡ
إِنِّي
لَآ
أَمۡلِكُ
لَكُمۡ
ضَرّٗا
وَلَا
رَشَدٗا
٢١
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Rebar Kurdish Tafsir
سوودو زیان تەنها بەدەستى خواى گەورەیە [
قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا (٢١)
] ئەی محمد صلى الله علیه وسلم پێیان بڵێ: من توانای ئەوەم نییە كە زیان لەسەر ئێوە لادەم یاخود خێرو چاكەتان بۆ بێنم بەڵكو سوودو زیان تەنها بەدەست خوای گەورەیەو منیش وەكو ئێوە مرۆڤم و تەنها جیاوازیم ئەوەیە لەلایەن پەروەردگارەوە وەحیم بۆ دێت .