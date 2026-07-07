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الجن
١٨
١٨:٧٢
وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا ١٨
وَأَنَّ ٱلْمَسَـٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا۟ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًۭا ١٨
وَأَنَّ
ٱلۡمَسَٰجِدَ
لِلَّهِ
فَلَا
تَدۡعُواْ
مَعَ
ٱللَّهِ
أَحَدٗا
١٨
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تفسير الجلالين
﴿وَأَنَّ ٱلۡمَسَـٰجِدَ﴾ مَوَاضِع الصَّلَاة ﴿لِلَّهِ فَلَا تَدۡعُوا۟﴾ فِيهَا ﴿مَعَ ٱللَّهِ أَحَدࣰا ١٨﴾ بِأَنْ تُشْرِكُوا كَمَا كَانَتْ الْيَهُود وَالنَّصَارَى إذَا دَخَلُوا كَنَائِسهمْ وَبِيعَهُمْ أشركوا