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الجن
١٧
١٧:٧٢
لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا ١٧
لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِۦ يَسْلُكْهُ عَذَابًۭا صَعَدًۭا ١٧
لِّنَفۡتِنَهُمۡ
فِيهِۚ
وَمَن
يُعۡرِضۡ
عَن
ذِكۡرِ
رَبِّهِۦ
يَسۡلُكۡهُ
عَذَابٗا
صَعَدٗا
١٧
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Rebar Kurdish Tafsir
[
لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ
] تا تاقیان بكەینەوە لەهەردوو حاڵەتەكەدا [
وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا (١٧)
] وە هەر كەسێكیش پشت بكات لە زیكری خوای گەورە لەم قورئانە پیرۆزە ئەوە خوای گەورە ئەیخاتە ناو سزایەكی زۆر بەئێش و ئازارو ناڕەحەت و سەختەوە كە هیچ پشوویەكی تیادا نییە, یاخود وتراوە: شاخێكە لە ناو دۆزەخدا ئەبێ پێیدا سەركەون و تووشی مەشەقەیان ئەكات, یاخود وتراوە: بیرێكە لەناو دۆزەخداو ئەخرێنە ناوێوە.