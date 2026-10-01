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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الإنشقاق، الآية 16
الإنشقاق
١٦
١٦:٨٤
فلا اقسم بالشفق ١٦
فَلَآ أُقْسِمُ بِٱلشَّفَقِ ١٦
فَلَآ
ﲣ
أُقۡسِمُ
ﲤ
بِٱلشَّفَقِ
ﲥ
١٦
ﲦ
أقسم الله تعالى باحمرار الأفق عند الغروب، وبالليل وما جمع من الدواب والحشرات والهوام وغير ذلك، وبالقمر إذا تكامل نوره، لتركبُنَّ -أيها الناس-
أطوارا متعددة وأحوالا متباينة:
من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى نفخ الروح إلى الموت إلى البعث والنشور. ولا يجوز للمخلوق أن يقسم بغير الله، ولو فعل ذلك لأشرك.
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