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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الإنشقاق، الآية 10
الإنشقاق
١٠
١٠:٨٤
واما من اوتي كتابه وراء ظهره ١٠
وَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَـٰبَهُۥ وَرَآءَ ظَهْرِهِۦ ١٠
وَأَمَّا
ﲁ
مَنۡ
ﲂ
أُوتِيَ
ﲃ
كِتَٰبَهُۥ
ﲄ
وَرَآءَ
ﲅ
ظَهۡرِهِۦ
ﲆ
١٠
ﲇ
وأمَّا مَن أُعطي صحيفة أعماله من وراء ظهره، وهو الكافر بالله، فسوف يدعو بالهلاك والثبور، ويدخل النار مقاسيًا حرها. إنه كان في أهله في الدنيا مسرورًا مغرورًا، لا يفكر في العواقب، إنه ظنَّ أن لن يرجع إلى خالقه حيا للحساب. بلى سيعيده الله كما بدأه ويجازيه على أعماله، إن ربه كان به بصيرًا عليمًا بحاله من يوم خلقه إلى أن بعثه.
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