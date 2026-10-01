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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الإنشقاق، الآية 1
الإنشقاق
١
١:٨٤
اذا السماء انشقت ١
إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتْ ١
إِذَا
ﱓ
ٱلسَّمَآءُ
ﱔ
ٱنشَقَّتۡ
ﱕ
١
ﱖ
إذا السماء تصدَّعت، وتفطَّرت بالغمام يوم القيامة، وأطاعت أمر ربها فيما أمرها به من الانشقاق، وحُقَّ لها أن تنقاد لأمره. وإذا الأرض بُسطت وَوُسِّعت، ودكت جبالها في ذلك اليوم، وقذفت ما في بطنها من الأموات، وتخلَّتْ عنهم، وانقادت لربها فيما أمرها به، وحُقَّ لها أن تنقاد لأمره.
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