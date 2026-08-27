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التفسير: الانسان ٥:٧٦
الانسان
٥
٥:٧٦
ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا ٥
إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍۢ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ٥
إِنَّ
ٱلۡأَبۡرَارَ
يَشۡرَبُونَ
مِن
كَأۡسٖ
كَانَ
مِزَاجُهَا
كَافُورًا
٥
إن أهل الطاعة والإخلاص الذين يؤدون حق الله، يشربون يوم القيامة مِن كأس فيها خمر ممزوجة بأحسن أنواع الطيب، وهو ماء الكافور.
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تفسير السعدي
Праведники, чьи сердца были переполнены стремлением познать Аллаха и любовью к Нему, которые обладали прекрасным нравом и совершали праведные деяния, будут пить райское вино. Этот напиток будет смешан с камфарой, которая охлаждает его и умеряет его остроту. Райская камфара имеет удивительный, совершенный вкус. Она очищена от всего, что может придать ей мутный оттенок и неприятный привкус, которые присущи камфаре в этом мире. Поистине, любой недостаток, встречающийся в этом мире у вещей, имена которых совпадают с именами райских вещей, отсутствует в них в мире ином. Всевышний сказал: «Они пребудут среди лотосов, лишенных шипов, под бананами (или акациями камеденосными) с висящими рядами плодами» (56:28–29); «У них там будут очищенные супруги» (2:25); «Им уготована Обитель мира и благополучия у их Господа» (6:127); «Их будут обносить блюдами из золота и чашами. Там будет то, чего жаждут души и чем услаждаются глаза» (43:71).