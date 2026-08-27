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التفسير: الانسان ٥:٧٦
الانسان
٥
٥:٧٦
ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا ٥
إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍۢ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ٥
إِنَّ
ٱلۡأَبۡرَارَ
يَشۡرَبُونَ
مِن
كَأۡسٖ
كَانَ
مِزَاجُهَا
كَافُورًا
٥
إن أهل الطاعة والإخلاص الذين يؤدون حق الله، يشربون يوم القيامة مِن كأس فيها خمر ممزوجة بأحسن أنواع الطيب، وهو ماء الكافور.
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العربية
تفسير السعدي
وأما
{ الْأَبْرَارِ }
وهم الذين برت قلوبهم بما فيها من محبة الله ومعرفته، والأخلاق الجميلة، فبرت جوارحهم ، واستعملوها بأعمال البر أخبر أنهم
{ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ }
أي: شراب لذيذ من خمر قد مزج بكافور أي: خلط به ليبرده ويكسر حدته، وهذا الكافور
[في غاية اللذة]
قد سلم من كل مكدر ومنغص، موجود في كافور الدنيا، فإن الآفة الموجودة في الأسماء التي ذكر الله أنها في الجنة وهي في الدنيا تعدم في الآخرة .
كما قال تعالى:
{ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ }
{ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ }
{ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ }
{ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ }
.