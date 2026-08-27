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التفسير: الانسان ٤:٧٦
الانسان
٤
٤:٧٦
انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا ٤
إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلْكَـٰفِرِينَ سَلَـٰسِلَا۟ وَأَغْلَـٰلًۭا وَسَعِيرًا ٤
إِنَّآ
أَعۡتَدۡنَا
لِلۡكَٰفِرِينَ
سَلَٰسِلَاْ
وَأَغۡلَٰلٗا
وَسَعِيرًا
٤
إنا أعتدنا للكافرين قيودًا من حديد تُشَدُّ بها أرجلهم، وأغلالا تُغلُّ بها أيديهم إلى أعناقهم، ونارًا يُحرقون بها.
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تفسير السعدي
Мы приготовили для тех, кто не уверовал в Аллаха, счел лжецами посланников и осмелился на ослушание Господа, огненные цепи. Всевышний сказал: «Потом бросьте его в Ад и нанизьте его на цепь длиной в семьдесят локтей!» (69:31– 32). Им также уготовлены оковы, которыми привязывают руки мучеников к их шеям, и огонь, опаляющий их кожу и обжигающий их тела. Всевышний сказал: «Всякий раз, когда их кожа приготовится, Мы заменим ее другой кожей, чтобы они вкусили мучения» (4:56). Это - бесконечное наказание, в котором они пребудут вечно.