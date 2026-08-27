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التفسير: الانسان ٤:٧٦
الانسان
٤
٤:٧٦
انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا ٤
إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلْكَـٰفِرِينَ سَلَـٰسِلَا۟ وَأَغْلَـٰلًۭا وَسَعِيرًا ٤
إِنَّآ
أَعۡتَدۡنَا
لِلۡكَٰفِرِينَ
سَلَٰسِلَاْ
وَأَغۡلَٰلٗا
وَسَعِيرًا
٤
إنا أعتدنا للكافرين قيودًا من حديد تُشَدُّ بها أرجلهم، وأغلالا تُغلُّ بها أيديهم إلى أعناقهم، ونارًا يُحرقون بها.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا (٤)
] جا ئهوهى كوفر ههڵبژێرێت ئهوا ئێمه بۆ كافران كۆت و زنجیرو ئاگری سووتێنهری گڕو بڵێسهداری دۆزهخمان بۆ داناون.