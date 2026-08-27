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التفسير: الانسان ٣١:٧٦
الانسان
٣١
٣١:٧٦
يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما ٣١
يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِى رَحْمَتِهِۦ ۚ وَٱلظَّـٰلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًۢا ٣١
يُدۡخِلُ
مَن
يَشَآءُ
فِي
رَحۡمَتِهِۦۚ
وَٱلظَّٰلِمِينَ
أَعَدَّ
لَهُمۡ
عَذَابًا
أَلِيمَۢا
٣١
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Rebar Kurdish Tafsir
[
يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ
] ویستی لێ بێ ههر كهسێك ئهخاته ناو ڕهحمهتی خۆی، یان ناو بهههشتی خۆی ئهوهی كه شایهنى بێت و ههوڵى بۆ بدات [
وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (٣١)
] وه بۆ ستهمكاران و كافران و موشریكان سزایهكی زۆر بهئێش و ئازاری بۆ داناون، والله أعلم.