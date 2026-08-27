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التفسير: الانسان ٣١:٧٦
الانسان
٣١
٣١:٧٦
يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما ٣١
يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِى رَحْمَتِهِۦ ۚ وَٱلظَّـٰلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًۢا ٣١
يُدۡخِلُ
مَن
يَشَآءُ
فِي
رَحۡمَتِهِۦۚ
وَٱلظَّٰلِمِينَ
أَعَدَّ
لَهُمۡ
عَذَابًا
أَلِيمَۢا
٣١
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الـتـفـسـيـر الـوسـيـط
( يُدْخِلُ ) - سبحانه - ( مَن يَشَآءُ ) إدخاله ( فِي رَحْمَتِهِ ) لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه .( والظالمين أَعَدَّ لَهُمْ ) - سبحانه - ( عَذَاباً أَلِيماً ) بسبب إصرارهم على ظلمهم ، وإيثارهم الباطل على الحق ، والغى على الرشد .نسأل الله - تعالى - أن يجعلنا ممن هم أهل لرحمته ورضوانه ، وأن يبعدنا عمن هم أهل لعذابه ونقمته .وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .