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التفسير: الانسان ٣٠:٧٦
الانسان
٣٠
٣٠:٧٦
وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما ٣٠
وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًۭا ٣٠
وَمَا
تَشَآءُونَ
إِلَّآ
أَن
يَشَآءَ
ٱللَّهُۚ
إِنَّ
ٱللَّهَ
كَانَ
عَلِيمًا
حَكِيمٗا
٣٠
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تفسير الجلالين
﴿وَمَا تَشَاۤءُونَ﴾ بالتاء والياء اتخاذ السبيل بالطاعة ﴿إِلَّاۤ أَن یَشَاۤءَ ٱللَّهُۚ﴾ ذلك ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِیمًا﴾ بخلقه ﴿حَكِیمࣰا ٣٠﴾ في فعله